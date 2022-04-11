Коммунальщики выехали на место прорыва канализации в рязанской Горроще

Сообщается, что ближайшие жилые дома отключать от воды из-за аварии не будут.

Специалисты «МП Водоканал» выехали на место прорыва канализации в рязанской Горроще. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.

Также сообщается, что ближайшие жилые дома отключать от воды из-за аварии не будут.

«Специалисты „МП Водоканал“ оперативно выехали на место для устранения причин аварии. Отключения воды у потребителей не потребуется», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились кадры затопленной проезжей части на улице Ленинского Комсомола. По словам очевидцев, на участке прорвало канализацию. Из-за этого образовались пробки.