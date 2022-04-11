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В Рязани хотят провести митинг против строительства карьера в селах Заокское и Коростово
Выйти на митинг жители планируют 25 апреля с 12:00 до 15:00 напротив главного управления архитектуры и градостроительства области на улице Маяковского.

Жители двух сел Заокского и Коростово хотят провести митинг против строительства песчаного карьера. В понедельник, 11 апреля, активисты принесли в рязанскую мэрию уведомление о проведении публичного мероприятия. Выйти на митинг жители планируют 25 апреля с 12:00 до 15:00 напротив главного управления архитектуры и градостроительства области на улице Маяковского.

Как сказано в поданных документах, цель публичного мероприятия — не согласие с утвержденным генпланом главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области. Областное управление 22 марта разрешило рыть карьер по добычи песка почти в 64 гектара между селами. Также жители хотят выразить общественный протест против организации АО «Порт Коломна», который собирается добывать песок рядом с пойменными лугами.

Активисты, которые отдавали документы, рассказали РЗН. инфо, что в мэрии не хотели принимать у них уведомление. Из горадминистрации их отправили в областное правительство, но там, увидев, что митинг жители хотят провести непосредственно в Рязани, вновь переадресовали в мэрию. Спустя полтора часа ожидания документы у активистов приняли.

В планах организаторов митинга собрать 200 участников.

Теперь мэрия должна согласовать митинг или отказать участникам на законных основаниях.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.