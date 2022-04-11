В Подмосковье из-за утечки газа взорвался жилой дом

Погибли два человека, еще семь пострадали.

В Подмосковье из-за утечки газа взорвался жилой дом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Взрыв произошел в понедельник, 11 апреля, примерно в 5.54 в доме № 4 Центрального переулка в районе Ступино. От удара рухнул пятый этаж, а также разрушились перегородки двух квартир на четвертом этаже, выбиты окна вплоть до второго этажа.

При взрыве погибли два человека, еще семь пострадали.

На месте работали 59 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности оборудования.

Прокуратура Московской области начала проверку.

Фото регионального управления МЧС