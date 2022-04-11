Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
14°
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 65.00 / 78.00 16:40
Нал. EUR 72.00 / 85.00 16:40
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
4 245
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
12 752
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
8 691
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
20 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Подмосковье из-за утечки газа взорвался жилой дом
Погибли два человека, еще семь пострадали.

В Подмосковье из-за утечки газа взорвался жилой дом. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Взрыв произошел в понедельник, 11 апреля, примерно в 5.54 в доме № 4 Центрального переулка в районе Ступино. От удара рухнул пятый этаж, а также разрушились перегородки двух квартир на четвертом этаже, выбиты окна вплоть до второго этажа.

При взрыве погибли два человека, еще семь пострадали.

На месте работали 59 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправности оборудования.

Прокуратура Московской области начала проверку.

Фото регионального управления МЧС