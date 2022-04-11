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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Подмосковье
Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе города организовать размещение эвакуированных жильцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Ступине. Информация об этом в понедельник, 11 апреля, появилась на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе города организовать размещение эвакуированных жильцов.

Напомним, взрыв в пятиэтажном доме в Центральном переулке произошел утром в понедельник, 11 апреля. Причиной стала утечка газа из-за неисправности оборудования. По последним данным, пострадали семь человек, двое погибли.