Мурашко: на складах в России есть достаточное количество лекарств

По его словам, запасы лекарств для льготников сформированы более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям. По части препаратов заключены двух и трехлетние договоры.

В России на складах достаточно лекарств для медицинских организаций. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью на канале «Россия 1».

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — сказал он.

По его словам, запасы лекарств для льготников сформированы более чем на 8 и 12 месяцев по разным категориям. По части препаратов заключены двух и трехлетние договоры.

«По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности, по болезни Паркинсона. И я думаю, что в короткий промежуток времени мы это все закроем и решим эти все проблемы», — сказал Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Это может быть связано с внешним давлением и нарушением логистических цепочек.