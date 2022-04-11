Мишустин: в России могут возникнуть сложности с доставкой лекарств
Проблемы могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.
В России могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Об этом пишет
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемы могут возникнуть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек.
Он добавил, что правительство принимает меры в связи с возможными трудностями.
Ранее в Минздраве сообщили о возвращении логистических цепей в фармакологической отрасли. А рязанские врачи рассказали, как решить проблему отсутствия иностранных лекарств.