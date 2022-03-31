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В Минздраве сообщили о возвращении логистических цепей в фармакологической отрасли
По словам замминстра Сергея Глаголева, ее представители ведут себя прагматично.

В Минздраве сообщили о возвращении логистических цепей в фармакологической отрасли. Об этом со ссылкой на замминистра Сергея Глаголева сообщило РИА Новости.

По его словам, представители фармотрасли ведут себя прагматично. «Никто не собрался уходить от нас, нормы рентабельности позволяют сохранять присутствие. Мы не видим значимых скачков валютного курса сейчас, мы видим возвращение логистических цепей», — заявил Глаголев на выступлении в ОНФ.

Как отметил чиновник, в стране работают механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного лекарства и быстрой регистрации возможных дефицитных медицинских продуктов.