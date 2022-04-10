В Курской области объявят высокий уровень террористической опасности

Власти Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности в регионе, объясняя это «возможными провокациями со стороны украинских националистов». Об этом написал в воскресенье, 10 апреля, губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, это второй уровень по установленной шкале. Желтый уровень опасности — высокий.
Губернатор призвал местных жителей быть бдительными, обращать внимание на брошенные сумки и сообщать о подозрительных людях.
Он добавил, что в регионе установили контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также усилили патрулирование населенных пунктов.
«Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — заключил Старовойт.
Напомним, в субботу, 9 апреля, погранпост возле населенного пункта Елизаветовка обстреляли из минометов со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет.