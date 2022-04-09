В Курской области обстреляли погранпост

В Курской области погранпост со стороны Украины обстреляли из минометов. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области погранпост со стороны Украины обстреляли из минометов. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — говорится в сообщении.

Старовойт добавил также, что в ответ российские пограничники и вооруженные силы подавили огневую точку, и призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, ситуация в приграничных районах находится под контролем.