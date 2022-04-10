В аварии с грузовиком на Московском шоссе пострадал 60-летний водитель

В Рязани на Московском шоссе в ДТП с грузовиком получил травмы 60-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Московском шоссе в ДТП с грузовиком получил травмы 60-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 18:50. Мужчина за рулем грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в опору железнодорожного моста.

В результате происшествия водитель получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 10 апреля. Появилось видео с места ДТП.