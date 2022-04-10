Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
Пнд, 11
14°
Втр, 12
17°
ЦБ USD 74.85 -1.4 09/04
ЦБ EUR 81.71 -1.58 09/04
Нал. USD 65.00 / 78.00 16:40
Нал. EUR 72.00 / 85.00 16:40
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
3 997
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
12 528
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
8 478
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
20 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В аварии с грузовиком на Московском шоссе пострадал 60-летний водитель
В Рязани на Московском шоссе в ДТП с грузовиком получил травмы 60-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на Московском шоссе в ДТП с грузовиком получил травмы 60-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 18:50. Мужчина за рулем грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в опору железнодорожного моста.

В результате происшествия водитель получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 10 апреля. Появилось видео с места ДТП.