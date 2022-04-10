На Московском шоссе грузовик врезался в опору моста
На Московском шоссе в воскресенье, 10 апреля, произошло серьезное ДТП. Фото с места аварии появилось в соцсетях.
В Рязани на Московском шоссе в воскресенье, 10 апреля, произошло серьезное ДТП. Грузовик въехал в опору железнодорожного моста. Фото с места аварии появилось в соцсетях.
«Жесткое ДТП на выезде из Рязани в сторону Москвы. Фура въехала в железнодорожный путепровод, прямо по центру», — говорится в публикации.
Выясняются подробности случившегося.