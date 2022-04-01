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В Рязанской области в апреле изменится расписание некоторых электричек
Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

В Рязанской области изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Это связано с проведением ремонта железнодорожной инфраструктуры в апреле.

В частности, работы пройдут на участке «Старожилово — Денежниково». Специалистам предстоит заменить 12 километров рельсов и очистить щебеночный балласт. На участке «Рыбное — Дивово» пройдет полный цикл путевых работ.

«На период ремонта МЖД организует движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим в расписании пригородных поездов Казанского направления внесены значительные корректировки», — указали в организации.

В МЖД отметили, что у ряда электричек, экспрессов дальних маршрутов и поездов, следующих через Рязанскую область, изменится время прибытия, отправления, а также число остановок. Несколько поездов выведут из расписания.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановках, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».