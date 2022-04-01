В Рязанской области простились с гвардии подполковником Виталием Слабцовым, героически погибшим на Донбассе

В пятницу, 1 апреля, в Рязани состоялась церемония прощания с героически погибшим в ходе спецоперации на Донбассе офицером-десантником. Гвардии подполковник Виталий Слабцов проходил службу в должности заместителя командира 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.