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В ДТП на трассе под Рязанью пострадали две женщины
Авария случилась в пятницу, 1 апреля.

В ДТП на трассе под Рязанью пострадали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 1 апреля, примерно в 16:40, на 226 километре трассы М5 в Спасском районе.

По предварительным данным, женщина 1979 года рождения за рулем Infiniti столкнулась с «ВАЗ-2114», которым управлял мужчина 1954 года рождения.

В итоге две пассажирки отечественной легковушки обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.