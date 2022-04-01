В ДТП на трассе под Рязанью пострадали две женщины

Авария случилась в пятницу, 1 апреля.

В ДТП на трассе под Рязанью пострадали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 1 апреля, примерно в 16:40, на 226 километре трассы М5 в Спасском районе.

По предварительным данным, женщина 1979 года рождения за рулем Infiniti столкнулась с «ВАЗ-2114», которым управлял мужчина 1954 года рождения.

В итоге две пассажирки отечественной легковушки обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.