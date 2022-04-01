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Умерла сотрудница рязанской библиотеки имени Горького Наталья Курбатова
Ее не стало после «тяжелой болезни» 29 марта.

Умерла сотрудница рязанской библиотеки имени Горького Наталья Курбатова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Курбатова проработала в библиотеке почти тридцать лет. В последнее время она была главным библиотекарем кафедры периодических изданий универсального читального зала.

«На всех занимаемых должностях она зарекомендовала себя как компетентный специалист, инициативный сотрудник, отзывчивый и глубоко порядочный человек. Творческий, неординарный подход Натальи Курбатовой к воплощению различных социально значимых проектов неоднократно отмечался профессиональными наградами», — отметили в некрологе.

Наталья Курбатова умерла 29 марта после «тяжелой болезни». Соболезнования родным и близким выразил коллектив библиотеки.