Умерла сотрудница рязанской библиотеки имени Горького Наталья Курбатова
Ее не стало после «тяжелой болезни» 29 марта.
Умерла сотрудница рязанской библиотеки имени Горького Наталья Курбатова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Курбатова проработала в библиотеке почти тридцать лет. В последнее время она была главным библиотекарем кафедры периодических изданий универсального читального зала.
«На всех занимаемых должностях она зарекомендовала себя как компетентный специалист, инициативный сотрудник, отзывчивый и глубоко порядочный человек. Творческий, неординарный подход Натальи Курбатовой к воплощению различных социально значимых проектов неоднократно отмечался профессиональными наградами», — отметили в некрологе.
Наталья Курбатова умерла 29 марта после «тяжелой болезни». Соболезнования родным и близким выразил коллектив библиотеки.