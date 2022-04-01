На Украине погиб рыбновец Егор Боровой

Ему был 21 год.

В Мариуполе погиб рыбновец Егор Боровой. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Никита Вайцен.

«Егор был для всех нас примером нескончаемой бодрости и энергии, он покорял всех своей открытостью и любовью к жизни. В нем сочетались мужество и доброта, острый ум и отзывчивость, оптимизм и невероятная стойкость. Дела горели в его руках!», — отметил рязанец.

Егор Боровой погиб 27 марта. Ему был 21 год. Как писало издание RybnoeNet , информацию о его гибели подтвердили в кадетском учреждении, где Вайцен и Боровой проходили учебу.

Прощание с солдатом состоится 3 марта в 11:30 в Казанской церкви Рыбного.