На Украине погиб рыбновец Егор Боровой
Ему был 21 год.
В Мариуполе погиб рыбновец Егор Боровой. Об этом на странице в
«Егор был для всех нас примером нескончаемой бодрости и энергии, он покорял всех своей открытостью и любовью к жизни. В нем сочетались мужество и доброта, острый ум и отзывчивость, оптимизм и невероятная стойкость. Дела горели в его руках!», — отметил рязанец.
Егор Боровой погиб 27 марта. Ему был 21 год. Как писало издание
Прощание с солдатом состоится 3 марта в 11:30 в Казанской церкви Рыбного.