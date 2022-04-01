Медведев: Россия займется поставкой продовольствия и сельхозкультур только дружественным странам

Отмечается, что продажа продукции будет осуществляться как за рубли, так и за национальную валюту государств.

Россия займется поставкой продовольствия и сельхозкультур только дружественным странам. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем telegram-канале .

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях», — отметил в посте чиновник.

Также Медведев подчеркнул, что Россия является крупнейшим поставщиком зерновых, наряду с Китаем и Индией. В последние годы страна стала крупнейшим экспортером пшеницы.

«Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое — но грозное. И если кто не знает или забыл, то экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт настоящих вооружений — он составил более 37 млрд долларов в прошлом году», — отметил зампред Совбеза.