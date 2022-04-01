Курс доллара опустился ниже 81 рубля

На торгах на Московской бирже он снизился на 3,45%.

Курс доллара опустился ниже 81 рубля. Об этом сообщило ТАСС.

На валютных торгах на Московской бирже на 10:00 курс снизился на 3,45% и составил 80,33 рубля. В последний раз такой показатель был 23 февраля. Курс евро падал на 0,5%, до 92,03 рубля.

В начале основной сессии российский рынок показывает рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,36% - до 2 740,17 пункта, индекс РТС увеличился на 1,65% и достиг 1 038,12 пункта, показывают данные торговой площадки на 10:06 мск. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 714,62 пункта (+0,41%). Долларовый индекс РТС рос на 0,64% - до 1 027,84 пункта.