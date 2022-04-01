Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2 и 3 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Оперетта «Баядера»

Рязанский музыкальный театр в эти выходные представит премьеру — оперетту «Баядера» на музыку Имре Кальмана. Зритель увидит историю любви и расставания индийского принца Раджами и примадонны парижского театра Одетты. Наследник престола и актриса, долг и любовь, искренние чувства и гипноз, адюльтер и брачный договор — и это далеко неполный список сюрпризов оперетты. В музыкальной составляющей спектакля переплелись самые разнообразные жанры — восточные мотивы, фокстрот, джаз, а также модные в прошлом веке мелодии в ритме тустепа и шимми. Начало спектаклей 2 и 3 апреля в 18 часов.

Выступление Александра Скляра

В концертном зале рязанской филармонии 2 апреля выступит Александр Ф. Скляр — лидер легендарной группы «Ва-Банкъ». Впрочем Александр уже давно не ограничивает себя рамками только рок-музыки, превосходно чувствуя себя в самых разных жанрах и программах. Концертная программа, которая прозвучит в Рязани, носит очень простое название — «Лучшее», и включает в себя нестареющие хиты. Начало в 17 часов.

Программа «Гарри Поттер»

В МКЦ 2 апреля выступит камерный оркестр Sonorus, который представит программу «Гарри Поттер». Несложно догадаться, что в концерте прозвучит музыка из серии одноименных фильмов сочиненная композитором Джоном Уильямсом. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. В исполнении камерного оркестра музыка прозвучит максимально близко к атмосфере звучания большого симфонического состава. Начало в 16 и в 19 часов.

Шоу для маленьких зрителей «Синий трактор»

А 3 апреля на сцене МКЦ пройдет шоу для маленьких зрителей «Синий трактор». Веселая программа, наполненная интерактивом, точно понравится детям, тем более, что каждый будет вовлечен в представление, для чего получит перед началом специальный реквизит. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья — Профессор, Девочка Маша и Мальчик Петя — отправляются в полные приключения путешествие, чтобы найти его дом. В этой сказке нет злодеев — дети будут танцевать, смеяться и радоваться веселому представлению. Начало в 12 часов.

«Музыка и меценаты»

В камерном зале рязанской филармонии 3 апреля пройдет концертная программа «Музыка и меценаты». В рамках концерта зрители узнают о рязанских меценатах Г. В. и Н. Г. Рюминых , С. А. Живаго , баронов Фон-Дервизов, И. А. Салтыкова , П. А. Мальшина , их музыкальных предпочтениях, а также традициях дворянского и купеческого сословия на рубеже XIX—XX вв. еков. Прозвучит музыка русских композиторов: М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Гурилева, А. Варламова, П. Чайковского и других. В концерте примут участие солисты Алексей Свиридов и Елена Браткова. Начало в 17 часов.

Выступление Евгения Гришковца

На сцену концертного зала рязанской филармонии в этот же вечер выйдет Евгений Гришковец. Писатель, драматург и актер, хорошо известный своими моноспектаклями, на этот раз выступит в новом для себя амплуа и представит «Монолог-концерт». По словам самого автора, здесь не будет декораций, театральных костюмов и жесткой композиции — а будет лишь он сам, писатель, читающий свои новые произведения. Начало в 19 часов.

Выступление Йовин

В кафе-клубе «Старый парк» 3 апреля выступит Йовин, она же Лина Воробьева — автор, играющий в жанре «бард-фолк» песни, которые несомненно близко тем, кто любит фэнтези. Йовин — современный менестрель, автор музыки к таким рок-операм, как «Финрод-Зонг», «Жанна Д’Арк», «Тампль». И собственное ее творчество также хорошо знакомо всем, кто так или иначе соприкасается с культурой «ролевиков». Начало в 19 часов.