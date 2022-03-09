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В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ
Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».

В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ. Информацию об этом 4 марта опубликовали на сайте предприятия.

С 6 марта рязанцы не смогут оплачивать счета за газ в отделении КВЦ. Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».

Оплатить услугу рязанцам предлагают другими удобными способами:

  • В кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань» или через Личный кабинет абонента на сайте мойгаз.смородина.онлайн;
  • Приложение «Мой Газ»;
  • АБ «Россия»;
  • ФГУП «Почта России»;
  • ООО ЦОКП;
  • ООО «Управдом»;
  • Прио-Внешторгбанк (ПАО);
  • ООО «Живаго банк»;
  • Сбербанк России (ПАО);
  • Интернет система Сбербанк-Онлайн;
  • ПАО РЭСК.

Подробную информацию о способах оплаты можно получить у отделения «Газпрома» по адресу улица Семашко, дом № 18.