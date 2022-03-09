В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ
Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».
В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ. Информацию об этом 4 марта
С 6 марта рязанцы не смогут оплачивать счета за газ в отделении КВЦ. Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».
Оплатить услугу рязанцам предлагают другими удобными способами:
- В кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань» или через Личный кабинет абонента на сайте
мойгаз.смородина.онлайн;
- Приложение «Мой Газ»;
- АБ «Россия»;
- ФГУП «Почта России»;
- ООО ЦОКП;
- ООО «Управдом»;
- Прио-Внешторгбанк (ПАО);
- ООО «Живаго банк»;
- Сбербанк России (ПАО);
- Интернет система Сбербанк-Онлайн;
- ПАО РЭСК.
Подробную информацию о способах оплаты можно получить у отделения «Газпрома» по адресу улица Семашко, дом № 18.