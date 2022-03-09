В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ

Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».

В отделении КВЦ в Рязани прекратили прием платежей за газ. Информацию об этом 4 марта опубликовали на сайте предприятия.

С 6 марта рязанцы не смогут оплачивать счета за газ в отделении КВЦ. Это связано с тем, что «Газпром межрегионгаз Рязань» расторг договорные отношения с МП «КВЦ».

Оплатить услугу рязанцам предлагают другими удобными способами:

В кассах компании «Газпром межрегионгаз Рязань» или через Личный кабинет абонента на сайте мойгаз.смородина.онлайн;

Приложение «Мой Газ»;

АБ «Россия»;

ФГУП «Почта России»;

ООО ЦОКП;

ООО «Управдом»;

Прио-Внешторгбанк (ПАО);

ООО «Живаго банк»;

Сбербанк России (ПАО);

Интернет система Сбербанк-Онлайн;

ПАО РЭСК.

Подробную информацию о способах оплаты можно получить у отделения «Газпрома» по адресу улица Семашко, дом № 18.