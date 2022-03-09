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В Mcdonald’s не назвали день закрытия ресторанов
«Когда закроются рестораны — неизвестно. Нам ничего не сообщали. Но сегодня (9 марта) работаем в обычном режиме. Как будет завтра — непонятно», — рассказали корреспонденту РНЗ. инфо в ресторане на площади Победы.

В Mcdonald’s не назвали день закрытия ресторанов в Рязани. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в заведении.

«Когда закроются рестораны — неизвестно. Нам ничего не сообщали. Но сегодня (9 марта) работаем в обычном режиме. Как будет завтра — непонятно», — рассказали в ресторане на площади Победы.

Корреспондент РЗН. инфо убедился, что утром в среду ажиотажа в рязанских заведениях McDonald’s не наблюдалось. В зале находилось 8-10 человек. Посетители рассказали, что расстроены новостью, но не верят, что рестораны навсегда закроют свои двери.

«Думаю, что все еще устаканится и это временная мера. В McDonald’s я люблю ходить на завтраки или забегаю за кофе. Мне будет этого не хватать. Пока есть возможность постараюсь ходить сюда почаще. Мои друзья и знакомые тоже верят, что это еще не конец», — поделилась рязанка.

РЗН.инфо обратилось в пресс-службу компании. В ближайшее время мы опубликуем ответ. Стоит отметить, что информацию о дате закрытии Mcdonald’s не получило и информационное агентство ТАСС в контактном центре.

Ранее сообщалось, что Mcdonald’s закроет 850 ресторанов в России. Напомним, в Рязани работают восемь заведений сети.