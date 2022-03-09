Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что почти всех военнослужащих уже вывели на территорию России.

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

В среду, 9 марта, на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

«Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал Конашенков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что срочники не участвуют в военной операции на Украине и участвовать не будут.