Путин: срочники не станут участвовать в специальной операции на Украине

«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал Путин.

Cрочники не участвуют и не станут участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на президента Владимира Путина.

«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал Путин.

Политик отметил, что задачи решают только профессиональные военные. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».