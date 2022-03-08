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Владелец KFC и Pizza Hut объявил о приостановке инвестиций в Россию
Фирме принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut Отмечается, что все работы по открытию новых заведений сетей на территории России приостановят. Решение связано с событиями на Украине, кроме того в компании заявили о возможности введения дополнительных мер.

Компания Yum! Brands, объявила о приостановке инвестиционной деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Фирме принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Отмечается, что все работы по открытию новых заведений на территории России приостановят. Решение связано с событиями на Украине, кроме того в компании заявили о возможности введения дополнительных мер.

О закрытии ресторанов не сообщается.