Владелец KFC и Pizza Hut объявил о приостановке инвестиций в Россию

Фирме принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut Отмечается, что все работы по открытию новых заведений сетей на территории России приостановят. Решение связано с событиями на Украине, кроме того в компании заявили о возможности введения дополнительных мер.

Компания Yum! Brands, объявила о приостановке инвестиционной деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Фирме принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Отмечается, что все работы по открытию новых заведений на территории России приостановят. Решение связано с событиями на Украине, кроме того в компании заявили о возможности введения дополнительных мер.

О закрытии ресторанов не сообщается.