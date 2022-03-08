Убит актер из «Сватов» Владимир Строкань

Актера, каскадера и постановщика трюков Владимир Строкань убили в Киеве 7 марта.

Убит украинский актер из Владимир Строкань. Об этом сообщает «Российская газета».Актера, каскадера и постановщика трюков Владимир Строкань убили в Киеве 7 марта. Владимир Строкань ставил трюки и выступал дублером на лентах и сериалах «Дорога в ад», «Допинг для ангелов», «Ха-би-ассы», «Оружие Зевса», «Одиссея капитана Блада», «Иван Подушкин», «Приказано уничтожить», «Сваты», во множестве совместных российско-украинских проектов.

Кроме того, снимался как актер в таких фильмах и сериалах как «Работа над ошибками», «Возвращение Мухтара», «Брат за брата».