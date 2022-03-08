Путин рассказал о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет

Президент Р. Ф. Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.

Президент Владимир Путин предложил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет для семей с низким доходом. Об этом сообщают РИА «Новости».

Льгота начнет действовать с апреля, деньги начнут получать в мае.

«Государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет… Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Путин.