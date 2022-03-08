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Байден запретил импорт нефти и газа из России в США
Президент заявил, что решение поддержали обе партий в конгрессе. Байден признал, что санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на АЗС.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импорт нефти и газа из России в США. Об этом сообщают РИА «Новости».

Президент заявил, что решение поддержали обе партий в конгрессе. Байден признал, что санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на АЗС.

«В Вашингтоне понимают, что не все союзники США сейчас могут принять аналогичные меры против России. Мы можем предпринять тот шаг, когда многие не могут», — добавил он.