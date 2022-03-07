В России предложили национализировать производства покинувших рынок компаний

«Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые уходят с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

«Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые уходят с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генсовета Андрея Турчака.

По мнению Турчака, санкции Запада против России и выход компаний из бизнеса можно квалифицировать как предумышленное банкротство.

«Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу „пчелы против меда“», — заявил Турчак.

Он назвал идею национализировать предприятия крайней мерой, но добавил, что «Россия не намерена терпеть удары в спину».