В Кремле озвучили условия остановки спецоперации на Украине
Россия сообщила Украине, что остановит военную спецоперацию «в любой момент», если будут выполнены условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Россия сообщила Украине, что остановит военную спецоперацию «в любой момент», если будут выполнены условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает
По словам представителя Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Еще одно условие — Украина признает Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим», — добавил Песков.
Напомним, третий раунд переговоров России и Украины должен пройти во второй половине дня 7 марта в Белоруссии.