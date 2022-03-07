В Кремле озвучили условия остановки спецоперации на Украине

Россия сообщила Украине, что остановит военную спецоперацию «в любой момент», если будут выполнены условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Россия сообщила Украине, что остановит военную спецоперацию «в любой момент», если будут выполнены условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

Еще одно условие — Украина признает Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим», — добавил Песков.

Напомним, третий раунд переговоров России и Украины должен пройти во второй половине дня 7 марта в Белоруссии.