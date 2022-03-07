В Касимове 60-летнего мужчину оштрафовали за участие в митинге
В воскресенье, 6 марта, 60-летнего жителя Касимова задержали за участие в несанкционированном митинге. Суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей.
В воскресенье, 6 марта, 60-летнего жителя Касимова задержали за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщили РЗН. инфо источники в силовых структурах.
В понедельник, 7 марта, суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей.
Напомним, по данным источников, по области за участие в несанкционированных акциях протоколы составили в отношении троих жителей региона.