В Касимове 60-летнего мужчину оштрафовали за участие в митинге

В воскресенье, 6 марта, 60-летнего жителя Касимова задержали за участие в несанкционированном митинге. Суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей.

В воскресенье, 6 марта, 60-летнего жителя Касимова задержали за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщили РЗН. инфо источники в силовых структурах.

В понедельник, 7 марта, суд приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей.

Напомним, по данным источников, по области за участие в несанкционированных акциях протоколы составили в отношении троих жителей региона.