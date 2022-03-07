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В Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины
В Беловежской пуще в понедельник, 7 марта, завершился третий этап переговоров между делегациями России и Украины. Встреча шла около трех часов.

В Беловежской пуще в понедельник, 7 марта, завершился третий этап переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Минске.

Встреча шла около трех часов.

В Киеве заявили, что на переговорах есть позитивные подвижки по вопросу гумкоридоров, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы офиса Зеленского. Интенсивные консультации стран по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, продолжены.

Фото: БЕЛТА