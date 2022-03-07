В Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины
В Беловежской пуще в понедельник, 7 марта, завершился третий этап переговоров между делегациями России и Украины. Встреча шла около трех часов.
В Беловежской пуще в понедельник, 7 марта, завершился третий этап переговоров между делегациями России и Украины. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Минске.
Встреча шла около трех часов.
В Киеве заявили, что на переговорах есть позитивные подвижки по вопросу гумкоридоров, сообщает
Фото: БЕЛТА