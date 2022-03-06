В Рязанской области простились с десантником, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе

В воскресенье, 6 марта, в Рязани прошла церемония прощания с погибшим в ходе военной спецоперации на Донбассе офицером-десантником, выпускником Рязанского училища ВДВ, подполковником Денисом Глебовым.