В Москве автозак с задержанными перевернулся после ДТП

В Москве на Комсомольском проспекте перевернулся автозак. ДТП произошло в воскресенье, 6 марта.

В Москве на Комсомольском проспекте перевернулся автозак. Столкновение с легковушкой произошло в воскресенье, 6 марта.

После этого автозак врезался в столб. В результате служебная машина перевернулась.

Трое полицейских и шесть задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы пострадали в результате ДТП с автозаком на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, в автозаке были задержанные за участие в несанкционированной акции против военной спецоперации на Украине.

В соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП.