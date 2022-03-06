В Москве автозак с задержанными перевернулся после ДТП
В Москве на Комсомольском проспекте перевернулся автозак. ДТП произошло в воскресенье, 6 марта.
В Москве на Комсомольском проспекте перевернулся автозак. Столкновение с легковушкой произошло в воскресенье, 6 марта.
После этого автозак врезался в столб. В результате служебная машина перевернулась.
Трое полицейских и шесть задержанных на несанкционированном митинге в центре Москвы пострадали в результате ДТП с автозаком на пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического вала. Об этом
По предварительным данным, в автозаке были задержанные за участие в несанкционированной акции против военной спецоперации на Украине.
В соцсетях опубликовали видео с моментом ДТП.