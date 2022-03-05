ГК «Зеленый сад» оказала гуманитарную помощь жителям из ЛНР И ДНР

Крупный региональный застройщик закупил бытовую технику — стиральные машинки, холодильники, портфели с полным набором школьной канцелярии и творческие наборы для дошкольников.

В Рязань жители Донбасса были эвакуированы больше недели назад. Правительство предоставило им временное размещение и гуманитарную помощь. ГК «Зеленый сад» со своей стороны также решила поддержать людей и передала в администрацию города для семей из ЛНР и ДНР вещей и продуктов на сумму 1 млн рублей.

Крупный региональный застройщик закупил бытовую технику — стиральные машинки, холодильники, портфели с полным набором школьной канцелярии и творческие наборы для дошкольников.

«Зеленый сад» также каждому подготовил продуктовые наборы — фрукты, орехи, соки, товары первой необходимости.