«Ашан» ограничил продажу социально-значимых продуктов в одни руки

Речь идет о продуктах с долгим сроком хранения. Ретейлер объяснил, что запасов этой категории продуктов достаточно, однако ограничение необходимо, чтобы товар был на полках.

«Ашан» ограничил продажу социально-значимых продуктов в одни руки. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Речь идет о продуктах с долгим сроком хранения — муку и сахар. Ретейлер объяснил, что запасов этой категории продуктов достаточно, однако ограничение необходимо, чтобы товар был на полках.

В пресс-службе компании добавили, что сейчас возрос спрос на эту категорию товаров, в том числе со стороны бизнеса, который делает закупки.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — объяснил представитель ретейлера.

СМИ также сообщают, что ограничения на покупку социально-значимых товаров появились в магазинах «Атак».