Рязанским перевозчикам, не установившим видеонаблюдение в транспорте, запретят работать

Управлению транспорта поручили принять меры по запрету или приостановке деятельности перевозчиков, не выполнивших требования по транспортной безопасности.

В четверг, 3 марта, в Рязани прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили установку видеонаблюдения в общественном транспорте. Об этом сообщил сайт мэрии.

Управление рязанского троллейбуса заключило договор на поставку и установку 150 комплектов систем видеозаписи и видеонаблюдения на городские транспортные средства. На данный момент оборудование есть на 60 автобусах и 90 троллейбусах. Отмечается, что оснащение троллейбусов завершено полностью. Работу планируют завершить до 25 марта.

Видеонаблюдение установили в автобусах 17 коммерческих перевозчиков из 28, остальные оборудованы частично. Всего оборудование установили в 380 автобусах коммерческих перевозчиков из 485.

Управлению транспорта поручили принять меры по запрету или приостановке деятельности перевозчиков, не выполнивших требования по транспортной безопасности.