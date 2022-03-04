Главой Ермишинского района назначили Юрия Виноградова

Виноградов исполнял обязанности главы района с 14 января, когда в отставку ушел Евгений Чванов.

Главой Ермишинского района назначили Юрия Виноградова. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» .

В четверг, 3 марта, Юрия Виноградова назначили главой района депутаты районной думы. С ним заключат контракт на пять лет.

Ранее Виноградов работал начальником межмуниципального отдела по Ермишинскому, Кадомскому, Пителенскому, Сасовскому районам, Сасово, управления Росреестра по Рязанской области.

Юрий Виноградов исполнял обязанности главы района с 14 января, когда в отставку ушел Евгений Чванов. Он возглавлял Ермишинский район с 2017 года.