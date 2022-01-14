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Глава администрации Ермишинского района ушел в отставку
Евгений Чванов занимал пост с июня 2017 года.

Глава администрации Ермишинского района Евгений Чванов покинул пост. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Чванов подал заявление об уходе в пятницу, 14 января. Депутаты районной думы единогласно утвердили отставку.

Евгений Чванов занимал пост с июня 2017 года.

Исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Виноградов. На протяжении многих лет он был начальником межмуниципального отдела по Ермишинскому, Кадомскому, Пителенскому, Сасовскому районам, Сасово, управления Росреестра по Рязанской области.

Помимо этого, на заседании думы назначили членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Ермишинского района.