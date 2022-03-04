«Французская» школа проработает в здании на улице Семинарской еще семь лет

4 марта заключено мировое соглашение между рязанской епархией и администрацией города Рязани.

4 марта заключено мировое соглашение между рязанской епархией и администрацией города Рязани.

Стороны признали, что здание отвечает критериям пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» и подлежит передаче в собственность Епархии. Напомним, что 4 июня 2021 года это было признано региональным Арбитражным Судом, после чего администрация города Рязани подала апелляцию. Несмотря на судебные процессы и уже вынесенное решение, исполнительная власть и руководство Епархии продолжили конструктивное взаимодействие и поиск компромисса.

В результате мирового соглашения после передачи здания в собственность Епархии будет заключен договор безвозмездного пользования этим зданием школой № 6 на срок 7 лет. Договор не подлежит досрочному прекращению.

По словам главы администрации города Рязани Елены Сорокиной, заключение мирового соглашения позволит с одной стороны, дать возможность не прерывать учебный процесс и сохранить педагогический коллектив, с другой — предоставляет достаточно времени, чтобы своевременно профинансировать и осуществить строительство нового современного здания для комфортного размещения школы.

«Тема очень чувствительная, и поиск взаимоприемлемого решения занял несколько месяцев. Я очень благодарен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за содействие в этом вопросе и обращение к министру образования Сергею Кравцову с просьбой оказать помощь в выделении федеральных средств на строительство новой школы», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.