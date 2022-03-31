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В Рязани за кражи велосипедов и бытовой техники задержали 30-летнего мужчину
На него завели уголовное дело.

В Рязани за кражи велосипедов и бытовой техники задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщило региональное УМВД.

В разные дни в полицию обращались три жителя дома на улице Белякова. Они сообщили о кражах велосипедов. В двух случаях транспорт, пристегнутый тросиками, был в подъезде дома. Однако противоугонные приспособления были перекушены, а велосипеды украдены. Ещё три единицы хранились в подсобке. Дверь в нее была вскрыта.

Вскоре полицейские узнали, что рязанец недорого продал велосипед той же марки, что и один из украденных. Полицейские нашли и задержали мужчину. Он проживал на той же улице. Ранее его судили за имущественные преступления.

Мужчина признался в краже.

Во время разбирательства полицейские узнали, что рязанец причастен еще к двум преступлениям. Выяснилось, что мужчина арендовал квартиры и крал оттуда бытовую техники. Так, в доме на Московском шоссе он похитил телевизор, а на Зубковой — холодильник. В последнем случае он действовал совместно со своей 25-летней женой. Украденные вещи продавались, а мужчина покупал на вырученные средства наркотики.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.