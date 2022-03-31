Рязанская полиция начала проверять подразделения на слаженность и взаимодействие
Сообщается, что руководство УМВД России по Рязанской области проверяет подразделения полиции на предмет слаженности и их взаимодействия при выполнении оперативно-служебных задач.
Рязанская полиция начала проверять подразделения на слаженность и взаимодействие. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщается, что руководство УМВД России по Рязанской области проверяет подразделения полиции на предмет слаженности и их взаимодействия при выполнении оперативно-служебных задач.
В том числе проверяют физическую и огневую подготовку сотрудников полиции.