Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах воды из-под крана
Неприятный запах фиксировался в Кальном и центре города.
Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах воды из-под крана. В среду, 30 марта, в редакцию РЗН. инфо поступило сразу несколько жалоб от читателей.
По их словам, неприятный запах фиксировался в Кальном и центре города.
«Будто потом вдарило», — написал житель с Касимовского шоссе.
В диспетчерской «Водоканала» заявили, что 30 марта проводились ремонты работы, поэтому «могло произойти взбучивание воды».
Накануне рязанцы также пожаловались на «химический» запах в Песочне.