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Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах воды из-под крана
Неприятный запах фиксировался в Кальном и центре города.

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах воды из-под крана. В среду, 30 марта, в редакцию РЗН. инфо поступило сразу несколько жалоб от читателей.

По их словам, неприятный запах фиксировался в Кальном и центре города.

«Будто потом вдарило», — написал житель с Касимовского шоссе.

В диспетчерской «Водоканала» заявили, что 30 марта проводились ремонты работы, поэтому «могло произойти взбучивание воды».

Накануне рязанцы также пожаловались на «химический» запах в Песочне.