Рязанцы пожаловались на скудный рацион и качество питания в школах и детсадах

По их словам, «на фоне повышения цен на продукты сильно ухудшилось качество и количество питания в детских садах».

Рязанцы пожаловались на скудный рацион и качество питания в школах и детсадах. Об этом в четверг, 31 марта, РЗН. инфо сообщили читатели.

По их словам, «на фоне повышения цен на продукты сильно ухудшилось качество и количество питания в детских садах».

«Фрукты не дают совсем, супы непонятно из чего, ребенок жалуется что добавки не дают, такого раньше не было. Где та самая забота государства о здоровье наших детей???» — отметила рязанка.

Родители школьников заявили, что из питания детей совсем пропали фрукты. Эта информация подтверждается в официальной группе МП «Детское питание» «Вконтакте». Из ежедневного меню школьников, действительно, пропали фрукты.

Проблему ухудшения питания в школах из-за роста цен поднимал 23 марта депутат облдумы Денис Сидоров. Он обеспокоился, что дети станут получать недоброкачественные продукты питания, чтобы горячее питание не превысило запланированные 96 рублей.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова заявила, что региональный минобр следит за качеством питания учеников и «не допустит некачественных продуктов».

Также она рассказала, что в министерстве рассмотрят вопрос об увеличении стоимости питания из-за роста цен.