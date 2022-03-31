Путин поручил обеспечить россиянам возврат средств за отменные авиарейсы
Об этом президент сказал на совещании по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения.
Путин поручил обеспечить россиянам возврат средств за отменные авиарейсы. Об этом президент сказал на совещании по вопросу развития авиаперевозок и авиастроения, пишет
Владимир Путин пояснил, что многие международные и внутренние маршруты в настоящее время отменены. В связи с этим необходимо вернуть гражданам, уже купившим билеты, потраченные деньги.
Президент поручил правительству запустить механизм в сжатые сроки.