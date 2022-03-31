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Эксперт рассказал, как в России изменится цена на газ
Он объяснил, что россиянам не стоит бояться резкого подорожания газа на внутреннем рынке, как в странах Запада.

Эксперт рассказал, как в России изменится цена на газ. Директор института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил в интервью радио Sputnik, что россиянам не стоит бояться резкого подорожания газа на внутреннем рынке, как в странах Запада.

Он сказал, что газ — это социальный продукт и фактически цены на него внутри страны устанавливает государство.

«Фактически цены на газ внутри России устанавливает государство. Для промышленности цена выше, а для простых потребителей — ниже. Только небольшие объемы газа продаются на бирже, но там тоже есть связь с регулируемыми ценами. С внешним рынком цена на газ для россиян не связана», — объяснил Правосудов.

По словам эксперта, если в России произойдет подорожание газа, то оно будет ниже инфляции.