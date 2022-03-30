В Рязани высадят 400 тысяч однолетних растений

По словам мэра Елены Сорокиной, рассадку для клумб готовят в теплицах дирекции благоустройства города. Она отметила, что в этом году планируется высадить 400 000 единиц однолетников, среди которых агератум, петуния, колеус, бегония.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о клумбах, которые в этом году появятся в городе. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

По словам Сорокиной, рассадку для клумб готовят в теплицах дирекции благоустройства города. Она отметила, что в этом году планируется высадить 400 000 единиц однолетников, среди которых агератум, петуния, колеус, бегония. Мэр города рассказала, что рассаду выращивают из семян, собранных работниками участка и из семян, закупленных на аукционах. Сорокина сообщила, что в этом году закупят 66 000 единиц рассады, остальные растения выращены непосредственно в наших теплицах.

На Первомайском проспекте в этом году высадят на клумбы бегонию и кохию, улицу Почтовую украсят петуния и тагетес.

«Клумбы с имитацией георгиевской ленты будут высажены у памятных монументов. На площади Победы появится клумба в форме звезды из красной бегонии с лентой из тагетеса и фестука», — написала глава горадминистрации.

Жители Песочни сами определят, какая клумба появится в их районе. Сорокина отметила, что такую практику проводили ранее: в 2021 году жители выбрали «цветочный мостик», который появился в сквере «Вишневый сад».

«В жизни нужна радость. В городе будут цвести цветы», — отметила мэр города.