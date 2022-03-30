В Рязани простились с погибшим на Украине гвардии лейтенантом Леонидом Ризатдиновым

Траурные мероприятия прошли в среду, 30 марта.

В Рязани простились с погибшим на Украине гвардии лейтенантом Леонидом Ризатдиновым.

Панихида состоялась в среду, 30 марта. Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители облправительства, мэрии Рязани, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования выразил губернатор Николай Любимов.

Отмечается, что 24-летний Леонид Ризатдинов служил командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка.

Напомним, о гибели внука депутата Рязанской гордумы Розы Ризатдиновой стало известно в понедельник, 28 марта. Он погиб под Гостомелем в ходе спецоперации.

Фото — МедиаРязань