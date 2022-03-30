В КВЦ станут взимать комиссию за плату за газ в Рязани

За оплату на сайте КВЦ станут брать 1,2% от суммы платежа, в пунктах отплаты — 1,8%.

В Кустовом вычислительном центре станут взимать комиссию за плату за газ в Рязани. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 30 марта.

Согласно документу, за оплату на сайте КВЦ станут брать 1,2% от суммы платежа, в пунктах отплаты — 1,8%. Постановление вступает в силу с 1 апреля.

Ранее возможность оплатить газ вернули в КВЦ после жалоб от жителей.