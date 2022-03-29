В Рязанской области платежи за газ снова будут принимать через КВЦ

Жалобы от граждан на невозможность оплаты поступали омбудсмену Наталье Епихиной.

В Рязанской области платежи за газ снова будут принимать через КВЦ. Об этом сообщила региональный омбудсмен Наталья Епихина на странице «ВКонтакте».

По ее словам, ей в марте поступали жалобы жителей области на невозможность оплатить услуги через кустовой вычислительный центр. Пользователям нужно было производить платежи на расчетный счет ресурсоснабжающей организации.

«Для многих, особенно для пожилых людей, то не только определенные неудобства, но и непредвиденные дополнительные расходы. Граждане столкнулись с тем, что при оплате услуг через Почту России и кредитные организации с граждан взимается дополнительная плата в размере 3%. Мною были сделаны запросы в ресурсоснабжающую организацию», — отметила Епихина.

На заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов заявил, что подобная ситуация недопустима. Зампред облправительства Евгений Беленецкий доложил, что с 1 апреля платежи за газ будут принимать сотрудники КВЦ.