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Путин объяснил решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Путин отметил, что решение не должно повлечь ухудшение контрактных условий для европейских импортеров российского газа.

Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги о переходе расчетов за газ на рубли. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что порядок расчетов меняется из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены членами Евросоюза.

Путин отметил, что решение не должно повлечь ухудшение контрактных условий для европейских импортеров российского газа.

Вопрос дополнительно обсудят эксперты стран.